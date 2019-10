Campionato pallavolo Superlega, oggi si comincia la stagione 2019/20 con la 1.a giornata di andata del 75° campionato di Superlega Credem Banca.

L’anticipo in programma sabato 19 Ottobre alle 18.00 e’ il derby attesissimo tra Vero Volley Monza e Allianz Milano.

Domenica alle ore 16,00 in programma Cucine Lube Civitanova- Gas Sales Piacenza mentre alle ore 18,00 di domenica 20 Ottobre il resto delle partite.

Il programma completo della 1.a giornata di andata campionato pallavolo Superlega :

Vero Volley Monza-Allianz Milano 19 Ottobre ore 18.00

Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Piacenza 20 Ottobre ore 16,00

Leo Shoes Modena-Kioene Padova 20 Ottobre ore 18,00

Calzedonia Verona-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 20 Ottobre ore 18,00

Consar Ravenna-Itas Trentino 20 Ottobre ore 18,00

Top Volley Latina- Sir Safety Conad Perugia 20 Ottobre ore 18,00

Riposa : Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

I campioni d’Italia partono in casa contro Piacenza

I campioni d’Italia e d’Europa in carica di Civitanova proveranno a regalare la prima gioia della stagione ai propri tifosi in casa contro Piacenza, partita non semplice, sara’ da capire a che punto suono i meccanismi di squadra per Juantorena e compagni che hanno cominciato ad allenarsi tutti insieme da pochi giorni dopo gli impegni con le Nazionali .

L’attesa e’ finita

Dopo un’estate e un inizio di Autunno davvero carichi di impegni e di emozioni a livello di Nazionale, i riflettori si riaccendono sul campionato pallavolo Superlega, lo spettacolo e’ assicurato e vederemo se i campioni d’Italia in carica di Civitanova riusciranno a difendere il tricolore.

Un anno importante quello che ci apprestiamo a vivere, ci accompagnera’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la cui partecipazione e’ traguardo gia’ raggiunto dagli azzurri.

Importante per i nostri ragazzi sara’ quindi fare bene questo 63 ° campionato di Superlega Credem Banca per arrivare pronti in Giappone.