Pallavolo femminile, domenica inizia il campionato di serie A2, il 6 Ottobre si aprira’ quindi questo torneo a 20 squadre divise in due gironi da 10 .

La formula prevede una prima parte, Regular Season, durante la quale le dieci squadre dei rispettivi giorni si affronteranno in gare di andata e ritorno per un totale di 18 giornate.

Al termine di questa prima fase le migliori 5 squadre di ogni girone si qualificheranno per il Pool Promozione mentre le altre 5 squadre andranno a comporre il Pool Salvezza.

La prima classificata del Pool Promozione sara’ promossa direttamente in A1, le squadre classificate dalla seconda all’ottava posizione andranno a disputare i Playoff Promozione che “accoglieranno” anche la prima classificata del Pool Salvezza.

Per quanto riguarda il Pool Salvezza, le ultime tre classificate saluteranno la serie A2 retrocedendo in B1, mentre protagoniste del Play Out saranno le squadre classificate dalla quarta alla settima posizione.

In questa ulteriore fase le perdenti delle sfide tra la quarta e la settima classificata e tra la quinta e la sesta classificata, al meglio dei tre incontri, retrocederanno in B1.

L’elenco delle squadre di A2 raggruppate nei due gironi

Girone A

Canovi Coperture Sassuolo

Cda Talmassons

Club Italia Crai

Omag San Giovanni in Marignano

Cuore di Mamma Cutrofiano

Eurospin Ford Sara Pinerolo

Exacer Montale

Itas Citta’ Fiera Martignacco

Volley Hermaea Olbia

Volley Soverato

Girone B

Acqua e Sapone Roma Volley Club

Barricalla Cus Torino

Delta Informatica Trentino

Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Lpm Bam Mondovì

Olimpia Teodora Ravenna

P2P Smilers Baronissi

Roana CBF H.R. Macerata

Sigel Marsala

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

La prima giornata di campionato

Questa la prima giornata di campionato del Girone A in programma domenica 6 Ottobre alle 17,00:

Itas Citta’ Fiera Martignacco-Volley Soverato

Canovi Coperture Sassuolo-Omag San Giovanni in Marignano

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Exacer Montale

Cda Talmassons-Cuore di Mamma Cutrofiano

Volley Hermaea Olbia-Club Italia Crai 6 Ottobre ore 16,00

Ecco di seguito la prima giornata di campionato del Girone B in programma sempre domenica 6 Ottobre alle 17,00:

Delta Informatica Trentino-Acqua e Sapone Roma

Volley Club Lpm Bam Mondovì-Roana CBF H.R. Macerata

P2P Smilers Baronissi-Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto- Barricalla Cus Torino

Sigel Marsala-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Il Club Italia riparte dalla serie A2

Dopo l’esperienza in A1 , il Club Italia riparte dalla serie A2, il progetto federale importantissimo perché da sempre costituisce una palestra fondamentale per giocatrici che si spera possano diventare future campionesse.

Se pensiamo a nomi di top players che solo fino a qualche anno fa giocavano nel Club Italia si capisce quanto fondamentale sia questo progetto.

Siamo appena usciti da un’Estate ricca di emozioni a livello di Nazionale, staccato il pass per Tokyo 2020 e conquistata la medaglia di bronzo agli Europei, molte delle protagoniste di questo splendido gruppo sono cresciute proprio all’interno del progetto Club Italia.

Un campionato certamente impegnativo quello della serie A2, l’occasione per crescere come giocatrici e gettare le basi per un futuro brillante.

L’occasione per cimentarsi con squadre forti c’e’ , il campionato e’ lungo e dara’ certamente modo di affrontare squadre impegnative che puntano a fare davvero bene.