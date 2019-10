Pallavolo femminile, giovedì 3 Ottobre presentazione della prossima stagione di A

Pallavolo femminile, Giovedì 3 Ottobre presso la sede centrale del Banco BPM la Lega Pallavolo femminile serie A presentera’ la prossima stagione sportiva ormai alle porte.

Ricordiamo che il campionato di serie A2 iniziera’ il 6 Ottobre mentre quello di serie A1 il 13 Ottobre.

Alla cerimonia sara’ presente il Presidente federale Pietro Bruno Cattaneo, il Presidente del Coni Giovanni Malago’ e il ct Davide Mazzanti.

Giovedi’ 3 Ottobre sara’ anche l’occasione per l’inaugurazione della nuova sede milanese della Lega Pallavolo serie A, il Presidente della legavolley femminile Mauro Fabris accogliera’ gli ospiti, i dirigenti e le atlete proprio nei nuovi uffici.

Grande attesa per l’inizio della stagione

Dopo un’estate a dir poco intensa a livello di Nazionale, le “ragazze terribili” hanno regalato goie ed emozioni ai molti tifosi azzurri centrando il pass per Tokyo 2020 e vincendo il bronzo ai campionati europei, e’ grande l’attesa per l’inizio della stagione di pallavolo femminile a livello di club.

In serie A1 sara’ grande lotta al vertice, le prime giornate saranno naturalmente utili per capire il livello di preparazione delle varie squadre.

Una cosa e’ certa, lo spettacolo e’ assicurato in un campionato, quello italiano, che anno dopo anno cresce di livello, non e’ certo un caso che la Nazionale pallavolo femminile stia regalando nell’ultimo periodo grandissime soddisfazioni.