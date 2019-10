Pallavolo femminile, le parole di Francesca Piccinini alla presentazione della serie A hanno accompagnato l’evento che si e’ svolto nella giornata di giovedì 3 Aprile presso la sede centrale del Banco BPM a Milano.

Tra i tanti ospiti c’era appunto anche Francesca Piccinini che poche settimane fa ha annunciato il suo ritiro dai campi di gioco dopo una carriera fantastica.

La giocatrice e’ stata premiata con una targa per la straordinaria carriera pallavolistica e omaggiata con un video che ha ripercorso la sua incredibile avventura sui campi di gioco .

Queste le sue parole : ” E’ un onore essere qui oggi, su 75 edizioni del Campionato ne ho fatte circa 25 e non potevo proprio mancare. Rivedere queste immagini e’ molto toccante. Ho fatto tanto, la pallavolo mi mancherà e un po’ gia’ mi manca. Non e’ stata una scelta facile , ma ora sono giunta a pensare che sia stato giusto finire così, con la Champions conquistata a Berlino. ”

Le parole di Francesca Piccinini alla presentazione della serie A non hanno quindi nascosto tutta l’emozione per il calore e l’affetto dimostratale da tutto il mondo della pallavolo femminile e non solo .

Una delle icone dello sport italiano che tanto ha vinto e tanto ha fatto per consentire alla pallavolo femminile di essere uno di quegli sport che ha regalato tante gioie e soddisfazioni ai molti tifosi azzurri.

Chiudere con la vittoria della Champions League e’ la giusta conclusione di una carriera sportiva esaltante che meritava un epilogo di questo tipo .

Mancherà alla pallavolo femminile una protagonista del volley giocato, siamo certi pero’ che continuerà con il suo esempio e con la sua collaborazione a consentire a questo meraviglioso sport di continuare a regalare soddisfazioni.