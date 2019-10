Prima Casalinga Dell’Allianz Powervolley vs Lube Civitanova

Per la prima sul parquet dell’Allianz Cloud di Milano domani alle ore 18.00 la squadra meneghina scende di nuovo in campo per la seconda giornata del campionato di Superlega contro i campioni di Italia ed Europa in carica di Civitanova. Match dall’elevato coefficiente di difficoltà per i ragazzi di coach Roberto Piazza dopo il successo infrasettimanale contro Perugia.

Esordio casalingo dunque per l’Allianz Powervolley Milano che, alla sua sesta stagione in Superlega, può finalmente aprire le porte della propria casa ed essere protagonista sul taraflex dell’Allianz Cloud. Ad inaugurare il debutto casalingo cosa poteva essere meglio che un top match con Nimir e compagni da una parte e dall’altra i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova vincitori lo scorso anno e dello Scudetto e della Champions League. Avversari temibili contro cui la parola d’ordine sarà attenzione, anche se Milano è ben conscia delle proprie possibilità e dei propri mezzi. La gara del 27 ottobre chiude un mini ciclo per la Powervolley, iniziato sabato 19 ottobre con l’esordio vittorioso in trasferta contro Monza e proseguendo con l’anticipo della quarta giornata (per esigenza di calendario) a Perugia dove si è vista una Milano con il coltello tra i denti uscire vittoriosa contro Leon e compagni.

Servirà una grande prestazione dei ragazzi di coach Piazza per mettere in difficoltà campioni del calibro di Juantorena, Simon, Leal, Bruno (quest’ulimo in forse, i cucinieri hanno aggregato il giovane Gonzi), ma altrettanta concentrazione sarà richiesta alla Lube per fronteggiare le frecce che Piazza nasconde nella sua faretra.

“Affrontiamo Civitanova e sappiamo che è una squadra molto forte con individualità importanti- è il monito del centrale Kozamernik-. Si presentano da Campioni d’Italia e d’Europa in carica ed è evidente che siano favoriti per essere i vincitori finali. Sappiamo che sarà una partita tosta, ma in queste due partite abbiamo dimostrato che Milano ha un livello molto alto di gioco e dobbiamo continuare su questa strada. Se sapremo aggiungere qualcosa in più ad ogni match possiamo migliorare ancora”. Ci sono così, tutti gli ingredienti per grande spettacolo soprattutto perché nel pre gara del match Allianz Powervolley in collaborazione con la Fondazione Allianz UMANA MENTE lancerà ufficialmente il progetto sociale Volley4All: tema della giornata sarà la disabilità nel mondo dello sport grazie a Special Olympics Italia e Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili. Un’opportunità per declinare la pallavolo attraverso temi sensibili per creare una realtà inclusiva dello sport in un palazzetto ideato e pensato per essere luogo inclusivo come è l’Allianz Cloud ( cancelli aperti dalle ore 16.00, per info http://bit.ly/volley4all ).

Statistiche: il match Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova sarà il confronto numero 11. Una sola vittoria per Milano ottenuta lo scorso anno al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Ex: Nicola Pesaresi a Civitanova dal 2004 al 2009 (Giovanili) e dal 2016 al 2017.

Diretta TV: il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 18.00.

Probabili Formazioni:

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli, Nimir, Kozamernik, Alletti, Petric, Clevenot Pesaresi (L). All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: Bruno, Rychlicki, Simon, Anzani, Juantorena, Balaso (L). All. De Giorgi.

Arbitri: Tanasi, Venturi. Terzo arbitro: Rusconi.

Impianto: Allianz Cloud Milano.

(Fonte: Comunicato Stampa)