Prima di Superlega. Vero Volley Monza-Allianz Powervolley Milano 0-3

Nella prima di campionato di Superlega giocata al Pala Yamamay di Busto Arsizio con in palio i primi punti importanti tra il Vero Volley Monza di coach Fabio Soli e la Allianz Powervolley Milano di coach Roberto Piazza ad aggiudicarsi la posta piena per 3-0 è Milano. Infatti, Monza pur ben messa in campo e priva di Orduna causa la squalifica del regista in seguito a quanto successo nei playoff dello scorso anno a Perugia non è quasi mai riuscita a mettere in difficoltà Milano priva di Piano per risentimento al ginocchio ma ben guidata dal proprio regista Riccardo Sbertoli che con grande lucidità ha servito i compagni di squadra.

1° set: parte bene Monza che si porta subito sul 3-1 cui risponde Milano con Kozamernik 3-2 e con Nimir per il 4-4. Si continua a giocare punto a punto sino a 9-9 quando i ragazzi di coach Piazza decidono di sorpassare con Nimir 9-10 allungare 10-14 sempre con Nimir e muro di Kozamernik 10-15 che costringe coach Soli a fermare il gioco. Al rientro Kurek e Louati cercano di scuotere i compagni 18-21 recuperando ben 3 punti che fa correre ai ripari coach Piazza che ferma il gioco. Al rientro dapprima Louati a rete fa 18-22 poi Kozamernik a muro fa 20-24 ed infine il primo tempo di Alletti chiude il set 22-25.

2° set: inizia, ancora, bene Monza che con un ace di Calligaro un doppio errore di Milano con Nimir e Clevenot ed il muro di Kurek su Clevenot fa 4-0. Milano prova a rientrare con un primo tempo di Kozamernik 4-1 ma Monza allunga e si porta sul 12-7. Milano stringe i denti e prova rientrare nel set 15-13 con Nimir per poi giocare punto a punto fino al 17-17 fallo a rete del regista di Monza. Si riprende punto a punto con Monza sempre in vantaggio sino al 24-24 per un doppio errore consecutivo di Kurek che porta ai vantaggi che fa proprio il set con Alletti 27-28 e Nimir 27-29.

3° set: sin dal primo pallone i ragazzi di coach Piazza danno l’impressione di voler chiudere i giochi ed infatti si portano prima sul 3-5 con Alletti cui risponde Monza con Galassi 7-7. Da qui inizia la galoppata verso il risultato finale dei ragazzi di Milano che dapprima allungano con Petric 11-15 poi con Clevenot 14-21 cui prova a rispondere Lauoti con tre punti consecutivi 17-22 ma inutilmente visto che Milano con Nimir fa 20-24 cui segue l’ennesimo errore di Kurek 21-25.

Tabellino

Vero Volley Monza-Allianz Powervolley Milano: 0-3 822-25, 27-29, 21-25)

Vero Volley Monza: Calligaro 3, Louati 12, Yosifov 5, Kurek 13, Dzavoronok 4, Galassi 5, Goi (L), Beretta 1, Sedlacek 2. N.e. Federici, Capelli, Giani, Buchegger, Dimitrov(L). All. Soli

Allianz Powervolley Milano: Alletti 7, Sbertoli 1, Clevenot 3, Kozamernik 12, Abdel-Aziz 21, Petric 8, Pesaresi (L). N.e. Basic, Izzo, Gironi, Piano,Weber. All. Piazza