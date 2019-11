Campionato pallavolo femminile A1, il programma della 5. giornata di andata

Campionato pallavolo femminile A1, il programma della 5.a giornata di andata inizierà oggi sabato 2 Novembre e si concluderà giovedì 7 Novembre.

Vediamo nel dettaglio le partite di questa 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1.

Si inizia questa sera sabato 2 Novembre alle 20,30 con il derby piemontese tra Cuneo e Chieri.

Entrambe le squadre arrivano al match dopo una sconfitta per 3-0 subita rispettivamente contro Brescia e Firenze. Cuneo avrà il vantaggio di giocare in casa, come tutti i derby il risultato pero’ non e’ facile da pronosticare, match certamente tutto da vivere.

Il big match della 5.a giornata di andata

Il big match di questa 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 e’ certamente quello tra Scandicci e Novara che si giocherà domenica 3 Novembre alle ore 17.00.

Le toscane si sono riprese alla grande dopo il tonfo casalingo contro Cuneo e hanno affrontato le due trasferte contro Bergamo e Monza con mentalità da grande squadra, sono arrivate due vittorie non da tre punti ma raggiunte al tie-break che comunque hanno ridato fiducia a tutto l’ambiente.

Novara sta attraversando un buon momento nonostante la situazione di emergenza infortuni che hanno visto fuori dal campo nelle ultime uscite Mlakar e Brakocevic.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono comunque riuscite a vincere diverse partite e si trovano in classifica seconde staccate di soli due punti da Conegliano.

Più ampio il distacco dalla testa della classifica per le toscane che pero’ stanno piano piano trovando il ritmo vittoria.

L’esito di questo match tra Scandicci e Novara dara’ certamente indicazioni importanti sullo stato di forma delle due squadre.

Il resto delle partite .

Filottrano dopo l’importantissima vittoria in trasferta contro Perugia torna in casa dove affronterà domenica 3 Novembre alle 17,00 Casalmaggiore. Gli ultimi incontri di fronte al proprio pubblico per le marchigiane sono coincisi con le sconfitte contro Conegliano e Novara.

Le ragazze di coach Marco Gaspari arrivano a questa trasferta dopo la vittoria casalinga al tie-break contro Bergamo.

Firenze giocherà in casa contro Brescia domenica 3 Novembre alle ore 16.00. Le toscane si sono rese protagoniste di un inizio di stagione straordinario, 4 vittorie in 5 partite per le ragazze di coach Caprara, anche Brescia sta comunque facendo bene e quindi la partita si annuncia molto interessante.

Caserta dopo essere riuscita a mettere in grandissima difficolta’ le pantere di Conegliano proverà in casa contro Monza a ripetere la bella prestazione. La partita e’ in programma domenica 3 Novembre alle 17.00.

Perugia in casa contro Busto arsizio giocherà questa 5.a giornata di campionato pallavolo femminile A1 giovedì 7 Novembre alle 20,30 mentre le campionesse d’Italia in carica di Conegliano attendono al Palaverde Bergamo lunedì 4 Novembre alle 20,30.

Le pantere sono reduci dalla trasferta di Caserta dove hanno sofferto piu’ del previsto per battere le campane. E’ infatti arrivata una vittoria al tie-break dopo 4 successi per 3-0 delle ragazze di coach Daniele Santarelli.

L’incontro contro Bergamo sconfitta al tie-break nell’ultima giornata contro Casalmaggiore ci fara’ vedere se le pantere torneranno ai loro livelli o se la squadra di Marcello Abbondanza riuscira’ a metterle in difficolta’ .

Lo spettacolo in questa 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 e’ assicurato, scopriremo se Conegliano manterrà la testa della classifica.