Campionato pallavolo femminile A1, il programma della 7.a di andata vede partite che si svolgeranno nel week end del 16 e 17 Novembre.

Un fine settimana ricco di appuntamenti importanti per la pallavolo rosa, sabato 16 Novembre all’Allianz Cloud di Milano si assegnera’ infatti la Supercoppa italiana, una di fronte all’altra Conegliano e Novara.

Le due protagoniste di questo atteso evento hanno anticipato in settimana la 7.a di andata, martedì sera Conegliano ha vinto in trasferta a Cuneo mentre Novara ha espugnato Caserta.

Il programma della 7.a di andata campionato pallavolo femminile A1 comincera’ con l’anticipo di sabato 16 Novembre alle ore 18,00 tra Perugia e Brescia. Le umbre in casa cercano la prima vittoria in campionato per muovere la classifica ma di fronte avranno un avversario ostico che ha gia’ vinto quattro volte in questo inizio di regular season.

Tutte le altre partite della 7.a di andata si giocheranno domenica 17 Novembre alle ore 17.00

Due derby lombardi in programma, Casalmaggiore attende in casa Monza mentre Bergamo di fronte ai propri tifosi affrontera’ le farfalle di Busto Arsizio.

Filottrano cerca punti importanti per staccarsi dal fondo classifica contro Chieri, le marchigiane avranno il vantaggio del fattore campo.

Big match di questa 7.a di andata campionato pallavolo femminile A1 il derby toscano tra Scandicci e Firenze. Scandicci di fronte al proprio cerca una vittoria da tre punti che troppe volte e’ mancata in questo inizio di stagione contro la vera sorpresa del campionato, Firenze e’ stata capace infatti di vincere cinque partite su sette.