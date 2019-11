Champions League pallavolo femminile, Barbolini analizza la sfida contro lo Stoccarda e mette in guardia la propria squadra.

Oggi mercoledì 27 Novembre alle ore 19,00 e’ in programma la 2.a giornata del girone preliminare. Novara vittoriosa all’esordio contro il Khimik affronta la prima trasferta europea della stagione, avversaria lo Stoccarda.

Momento delicato per le piemontesi che arrivano al match dopo la brutta sconfitta casalinga in campionato contro Monza che ha fatto scivolare le piemontesi al quarto posto in classifica staccate da Conegliano di nove punti.

Serve reagire in fretta e continuare bene in Champions League pallavolo femminile dopo il buon esordio in casa.

Barbolini analizza la sfidacontro lo Stoccarda e mette in guardia la propria squadra dalle insidie che si potrebbero incontrare contro le tedesche : ” Giochiamo contro una squadra di livello internazionale, che lo scorso anno ci ha dato tanto filo da torcere e che vorra’ rifarsi dopo aver perso la prima partita. Noi vogliamo continuare questo trend positivo in Champions League sapendo che ci aspetta una partita complicata e quindi dovremo fare un’ottima partita per portare punti . “

Vuole continuare Novara la striscia positiva in Europa, le piemontesi hanno vinto 11 delle ultime 12 partite europee, trovare il successo oggi in Germania darebbe certamente fiducia per i prossimi appuntamenti.