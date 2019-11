Champions League pallavolo femminile, Conegliano cerca il successo in Romania nella 2.a giornata del giorne preliminare.

Oggi mercoledì 27 Novembre alle ore 16,00 le pantere affroneranno in trasferta l’Alba Blaj.

All’esordio Conegliano ha vinto 3-2 in casa contro Budapest mentre le rumene hanno perso 3-1 in trasferta contro il Nantes.

Conegliano cerca il successo in Romania, sarebbe il dodicesimo consecutivo in stagione, una partenza col turbo che ha fatto vincere la Supercoppa italiana e staccare in campionato le inseguitrici in classifica.

L’Alba Blaj e’ squadra abituata ormai a giocare ad alti livelli, la trasferta non sara’ semplice, questa Conegliano ha pero’ dimostrato fino ad ora di essere una grandissima squadra.

Queste le dichiarazioni di coach Daniele Santarelli : ” Partiamo per la Romania sulla scia di un buon periodo che ci ha consentito di vincere molte partite. Ora abbiamo questa trasferta che per noi sara’ anche l’ultimo test importante prima dell’appuntamento con il Mondiale. L’Alba Blaj e’ una squadra con giocatrici di esperienza internazionale e da anni e’ nel giro delle coppe, infatti mi ha stupito che abbiano perso anche con parziali abbastanza netti in Francia nel primo turno, ma questo non deve farci rilassare. Come gioco sono un’incognita, non hanno tanti punti di riferimento, cambiano spesso i sestetti e alternano le pedine, in casa sono imbattute in questa stagione, quindi ci vorra’ il massimo della concentrazione. L’importante sara’ partire bene, evitare l’approccio molle che abbiamo avuto nella prima gara con Budapest e cercare di far vedere subito la nostra voglia di vincere e di fare un altro passo avanti nel girone. Poi penseremo alla Cina. “