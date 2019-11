Champions League pallavolo femminile, Conegliano pronta a cominciare l’avventura in Europa. Questa sera martedì 19 Novembre alle 20,30 le pantere in campo al Palaverde contro il Vasas Obuda Budapest.

Conegliano e’ nel Pool D con Budapest, le rumene dell’Alba Blaj e le francesi del Nantes.

Dopo l’esordio di questa sera in Champions League le pantere affronteranno due trasferte, il 27 Novembre in Romania e il 17 Dicembre in Francia contro il Nantes.

Champions League pallavolo femminile, Conegliano pronta quindi a cominciare l’avventura in Europa dopo la finale persa lo scorso Maggio a Berlino contro Novara.

Tre i podi fino a questo momento per le pantere che quest’anno in Champions League assumeranno la denominazione di A. Carraro Imoco Conegliano, piu’ precisamente un bronzo e due argenti.

Quest’anno, dopo la delusione della finale tutta italiana dello scorso Maggio, le pantere ci riprovano.

Si sa quanto duro e complicato sia il cammino in una competizione che vede le migliori squadre d’Europa contendersi la vittoria finale.

Si inzia questa nuova avventura in Champions League forti dei nove successi consecutivi centrati nelle prime nove partite di campionato.

Ricordiamo che in questi gironi preliminari, passeranno le prime di ogni Pool e poi le tre migliori seconde. Si procedera’ quindi con quarti di finale (andata e ritorno ), semifinale (andata e ritorno ) e finale in gara secca.