Champions League pallavolo femminile, Conegliano soffre ma vince all’esordio al Palaverde.

Sono stati necessari cinque set alle pantere per superare in casa le ungheresi del Vasas Obuda Budapest , alla fine e’ dunque arrivata la vittoria al tie-break ( 21-25, 25-20, 25-10, 23-25, 15-4).

Alti e bassi in questa prima uscita di Champions League per le ragazze di coach Daniele Santarelli che a inizio partita opta per un ampio turn-over, in campo Gennari, Enweonwu, Botezat, Ogbobu, Sorokaite e Geerties., libero Fersino.

Santarelli viste le difficolta’ della squadra andata sotto nel primo parziale decide di affidarsi alla forza delle titolarissime, continua pero’ la partita a mostrare luci ed ombre.

Sofferenza generale in questo esordio per le pantere a parte il terzo parziale letteralmente dominato e al tie-break controllato senza troppe preoccupazioni.

Si sa che in Champions League il livello di difficolta’ si alza, forse pero’ alla vigilia di questa partita contro Budapest ci si sarebbe aspettati meno difficolta’ da parte delle pantere.

L’attacco vincente di Paola Egonu che chiude il quinto set toglie ogni apprensione ai tifosi di Conegliano che hanno dovuto soffrire non poco sugli spalti.

Positivo comunque il fatto di aver vinto, da rivedere la prestazione di alcune delle giocatrici partite titolari e che solitamente trovano meno spazio.

Da migliorare certamente questo aspetto visto e considerato che in competizioni lunghe e difficili come queste i successi arrivano anche dall’apporto della panchina.