Champions League pallavolo femminile, gli impegni delle italiane saranno tutti conentrati nella giornata di mercoledì 27 Novembre.

Dopo l’8.a giornata di campionato pallavolo femminile serie A1 ci si rituffa nel clima di Champions League pallavolo femminile.

E’ infatti in programma la seconda giornata del girone preliminare.

Ricordiamo che la formula della Champions League pallavolo femminile prevede che a passare i gironi saranno le prime dei cinque gironi piu’ le tre migliori seconde.

Quarti di finale e semifinale prevedono gare di andata e ritorno mentre la finale sara’ in gara secca.

All’esordio hanno vinto le tre italiane , Scandicci Novara e Conegliano hanno infatti festeggiato con un successo.

Tra le tre la vera impresa e’ stata quella di Scandicci capace di vincere al tie-break nella trasferta di Istanbul contro il VakifBank.

Conegliano aveva superato a fatica all’esordio al Palaverde le ungheresi del Budapest al tie-break mentre Novara aveva avuto vita facile contro il Khimik per 3-0 .

Dicevamo che gli impegni delle italiane in Champions League pallavolo femminile per la 2.a giornata del girone sono tutte concentrate nella giornata del 27 Novembre.

Conegliano e’ attesa dalla trasferta in Romania contro l’Alba Blaj, pantere in campo alle ore 16.00.

Novara e’ invece attesa dalla trasferta in Germania contro lo Stuttgart , partita in programma alle ore 19, mentre Scandicci esordisce in Champions League pallavolo femminile di fronte al proprio pubblico attendendo il Kaliningrad. Match in programma alle ore 20,30 .