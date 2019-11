Champions League pallavolo femminile, Novara pronta a difendere coppa

Champions League pallavolo femminile, Novara pronta a difendere la coppa.

Domani sera mercoledì 20 Novembre alle 20,30 le ragazze di coach Massimo Barbolini inizieranno il percorso in Champions League. Prima sfida del girone preliminare quella contro le ucraine del Khimik Yuzhny, Chirichella e compagne giocheranno di fronte al proprio pubblico.

Ricordiamo che Novara e’ stata inserita nel Pool C insieme al Khimik Yuzhny, l’LKS Commercecon LODZ e all’Allianz MTV STUTTGART.

La formula di questa Champions League pallavolo femminile 2019/20 prevede cinque gironi, a passare ai quarti di finale saranno le prime cinque di ogni girone piu’ le tre migliori seconde.

Quarti di finale e semifinale prevedono gare di andata e ritorno, la finale sara’ giocata in partita secca.

Novara pronta a difendere la Coppa quindi. Sono state infatti le ragazze di coach Massimo Barbolini ad alzare il trofeo al cielo trionfando in finale contro l’eterna rivale Conegliano.

Un successo prestigioso che ha consentito alle piemontesi di salire sul tetto d’Europa.

Ripetersi non sara’ certamente facile, il percorso in Europa la scorsa stagione era stato straordinario.

Per la partita di domani sera ancora indisponibile l’americana Megan Courtney, sta migliorando la situazione per quanto riguarda la distorsione alla caviglia, ma la giocatrice non potra’ scendere in campo.