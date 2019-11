Champions League pallavolo femminile, risultati e classifiche delle italiane

Champions League pallavolo femminile, le tre italiane hanno giocato ieri mercoledì 27 Novembre la 2.a giornata dei gironi preliminari .

Partiamo da Conegliano inserita nel Pool D. Le pantere hanno vinto in Romania contro l’Alba Blaj trovando la dodicesima vittoria consecutiva di stagione. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno vinto 0-3 (22-25, 14-25, 22-25) e dopo il successo al tie-break all’esordio in casa contro Budapest in classifica sono seconde a 5 punti staccate di una lunghezza dal Nantes, vittoriosa contro Budapest, che guida a punteggio pieno, 6 punti.

Terzo posto per Budapest a 1 punto, chiude ancora a 0 l’Alba Blaj.

Scandicci nel Pool B vince in casa 3-1 (26-24, 23-25, 26-24, 25-21 ) contro il Kaliningrad e balza in testa al gruppo a quota 5 punti. Il VakifBank che ha vinto in trasferta contro il Nova KBM Branik e’ seconda a 4 punti, Kaliningrad terza a 3 punti, a 0 punti il Nova KBM Branik .

Bella prova per le toscane che rialzano la testa dopo il ko del Palaverde contro Conegliano e confermano la buonissima partenza in Europa.

Continua invece il momento negativo per Novara che dopo la sconfitta casalinga in campionato contro Monza perde anche in Germania contro lo Stoccarda . Dopo un ottimo inizio le piemontesi hanno subito la rimonta delle padrone di casa che trovano il successo per 3-1 (11-25, 25-20, 25-18, 25-23).

Nel Pool C Stoccarda e Lodz guidano a 4 punti, segue Novara a 3, chiude il Khimik a un punto.