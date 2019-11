Mondiale per club pallavolo femminile, il programma della manifestazione si svolgerà dal 3 all’8 Dicembre in Cina a Shaoxing. Novara e Conegliano due delle otto protagoniste che prenderanno parte al prestigioso evento.

La formula prevede che le otto squadre saranno divise in due gironi, le prime due di ogni Pool giocheranno le semifinali 1-4 posto sabato 7 Dicembre, le altre due alle semifinali quinto -ottavo posto, domenica 8 Dicembre ci saranno le finali.

Le pantere di Conegliano martedì 3 dicembre alle ore 3,00 affronteranno l’Eczacibasi Istanbul, mercoledì 4 Dicembre ore 13,00 le cinesi del Guandog Evergrande mentre venerdì 6 Dicembre ore 3,00 le brasiliane del Minas Tenis.

Novara esordirà il 3 Dicembre alle 13,00 contro le cinesi del Tianjin Bohai Bank , il 5 Dicembre ore 10,00 giocherà contro le turche del VakifBank Istanbul mentre il 6 Dicembre ore 7,00 contro il Dentil Praia Clube squadra brasiliana .

Importantissimo appuntamento quindi per le due squadre italiane che di diritto negli ultimi anni sono entrate nel gruppo dei top club a livello europeo e mondiale.

Conegliano arriva all’appuntamento sull’onda dell’entusiasmo per il grandissimo inizio di stagione che le vede assolute dominatrici in campionato e protagoniste di un buon inizio in Champions League con due vittorie, momento delicato invece per Novara reduce da due sconfitte consecutive, in campionato contro Monza, passo falso casalingo , e in Champions League in trasferta contro lo Stoccarda.