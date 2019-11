Pallavolo femminile A1, Bergamo ufficializza il nuovo allenatore dopo le dimissioni rassegnate dall’ormai ex tecnico Marcello Abbondanza.

La decisione era stata comunicata alla societa’ subito dopo la sconfitta maturata da Bergamo in casa contro Busto Arsizio domenica 17 Novembre.

Preso atto della scelta la societa’ aveva affidato per la partita di campionato contro Firenze la panchina al vice Daniele Turino.

Nella giornata di oggi martedì 26 Novembre Bergamo ufficializza il nuovo allenatore.

A guidare la squadra orobica sara’ Marco Fenoglio che ritorna sulla panchina della squadra lombarda dopo gli anni magici trascorsi dal 2005 al 2007 coincisi con la vittoria dell’allora Foppapedretti di uno scudetto, una Coppa Italia e una Champions League.

Un allenatore vincente chiamato per aiutare a risolvere una situazione di classifica che si e’fatta complicata.

Dopo l’ultima sconfitta in campionato rimediata nella trasferta di Firenze la squadra si trova a quota 7 punti a due sole lunghezze da Perugia che e’ all’ultimo posto a 5 punti.

Queste le parole del direttore generale Giovanni Panzetti che motiva la scelta del ritorno di Fenoglio: ” Perché in questi anni ha maturato una capacita’ tecnica importante. Marco torna a Bergamo con un bagaglio e una preparazione che sono cio’ che ci servono ora. E soprattutto ha la carica emotiva necessaria a questo gruppo e in questo momento per esprimere il meglio. “