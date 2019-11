Pallavolo femminile A1, Busto vince l’anticipo contro Cuneo valevole per l’8.a giornata di andata .

Le farfalle si sono imposte in maniera perentoria per 3-0 (25-19, 25-12, 25-18) confermando l’ottimo momento di forma e accentuando il momento di crisi delle piemontesi .

Busto Arsizio al completo con il recupero di Giulia Leonardi in campo dal primo minuto e con una una Alessia Orro a pieno servizio.

Quello che ne e’ conseguito e’ stato un match letteralmente dominato da parte delle farfalle che al Palayamamay hanno regalato una bella serata ai propri tifosi.

Da sottolineare la prova della capitana Alessia Gennari autrice di 15 punti con 44% in attacco e di Karsta Lowe top scorer con 19 punti.

Cuneo dopo un inizio di campionato col botto sta attraversando un momento delicato, molte le sconfitte arrivate nelle ultime giornate.

Busto Arsizio in attesa delle partite della domenica con questa vittoria da tre punti vola al secondo posto a quota 19 punti.

Un inizio di stagione entusiasmante per le ragazze di coach Lavarini che potrebbero inserirsi nella sfida tra Conegliano e Novara in alto alla classifica.

Cuneo invece e’ a 6 punti in classifica, una solo lunghezza sopra la coppia Filottrano -Perugia e a due punti da Caserta ultima in classifica.

Oggi domenica 24 Novembre alle ore 17 il resto delle partite dell’8.a di andata , tra tutte spicca il big match del Palaverde tra Conegliano e Scandicci.