Pallavolo femminile A1, Conegliano e Novara vincono nell’anticipo della 7.a di andata.

Ieri sera martedì 12 Novembre si sono giocati i due anticipi della 7.a di andata, in programma nel week end del 16 e 17 Novembre, visto che sabato 16 Novembre a Milano andra’ in scena la finale di Supercoppa italiana tra Conegliano e Novara.

Le pantere erano attese dalla trasferta di Cuneo e si sono imposte per 0-3 (23-25, 14-25, 20-25) raggiungendo l’ottava vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica. Tenute a riposo le titolari, Sorokaite e Ogbobu hanno risposto presente firmando a tabellino rispettivamente 14 e 12 punti. Continua la crisi di risultati di Cuneo che , dopo un inizio buono di campionato, ha collezionato quattro sconfitte nelle ultime quattro partite.

Tre punti anche per Novara

Tre punti importanti in questo anticipo della 7.a di andata anche per Novara che era impegnata in trasferta a Caserta. Buona notizia oltre alla vittoria per 1-3 ( 21-25, 25-20, 22-25, 21-25) il rientro in campo dopo l’infortunio di Brakocevic autrice di nove punti.

Con questa vittoria Novara rimane a meno sei dalla capolista Conegliano .

Neo della serata per le piemontesi l’infortunio all’americana Megan Courtney, distrorsione alla caviglia destra per lei.

Sabato la finale di Supercoppa Italiana

Novara e Conegliano si presentano bene con due vittorie nell’anticipo della 7.a di andata all’appuntamento di sabato.

Un’altra sfida tra queste due assolute protagoniste della pallavolo rosa in Italia, sabato nella finale di Supercoppa italiana scopriremo chi delle due alzera’ al cielo il primo trofeo della stagione.