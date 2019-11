Pallavolo femminile A1, grande attesa per il big match Conegliano-Scandicci valevole per l’8.a di andata .

Due delle grandi protagoniste del volley rosa una di fronte all’altra domenica 24 Novembre alle ore 17,00, a far cornice a questa bellissima sfida il Palaverde.

In settimana le due formazioni hanno fatto l’esordio in Champions League , Conegliano ha superato al tie-break le ungherese del Budapest soffrendo forse piu’ del previsto.

E’ vero che a inizio match Daniele Santarelli ha dato ampio spazio a giocatrici che solitamente non partono titolari, ma e’ anche vero che parti in salita del match ci sono state anche quando in campo c’erano pedine solitamente inamovibili.

In una stagione nella quale le pantere hanno fino ad ora vinto 11 partite su 11 salta naturalmente all’occhio la serata meno brillante.

Grandissima l’impresa di Scandicci che ha trovato il successo sempre in cinque set contro il VakifBank Istanbul. E’ arrivato quindi in Champions League il primo vero acuto della stagione per le ragazze di Marco Mencarelli che invece in campionato al momento hanno alternato luci ed ombre.

Comunque nell’ultima giornata, la 7.a, le toscane sono riuscite a vincere il derby contro Firenze, gia’ si erano visti segnali confortanti che sono stati confermati dall’impresa in Champions League.

Ex in campo Malinov e Bricio , la messicana dal 2016 al 2018 con le pantere ha vinto scudetto, coppa italia e supercoppa.