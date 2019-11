Pallavolo femminile A1, i risultati della 5.a giornata di andata confermano alcune indicazioni viste nel turno precedente. Una su tutte, l’ottimo momento di forma di Novara che riesce a vincere il big match di questa 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1, la trasferta in Toscana contro Scandicci.

Novara si impone al tie-break ( 19-25, 25-20, 25-22, 20-25, 16-18 ) e conquista due punti importantissimi.

Firenze perde in casa per 0-3 ( 23-25, 22-25, 20-25) contro un’ottima Brescia che e’ certamente una delle grandi protagoniste di questo inizio di stagione. Per le toscane si interrompe il momento magico che aveva visto le ragazze di coach Caprara raccogliere quattro vittorie in cinque partite.

Uno dei risultati piu’ importanti di questa 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 sicuramente la vittoria casalinga di Caserta contro Monza per 3-0 ( 26-24, 25-22, 25-18). Le campane confermano quanto di buono visto nella partita contro Conegliano e accentuano il momento di crisi di Monza che dopo cinque partite ha soli quattro punti in classifica.

Bella vittoria in trasferta di Casalmaggiore contro Filottrano per 0-3 ( 23-25, 18-25, 25-27) e di Chieri che nell’anticipo del sabato di questa 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 ha fatto suo il derby piemontese contro Cuneo vincendo in trasferta 1-3 ( 25-23, 12-25, 23-25, 23-25).

Completeranno il quadro della 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 l’incontro del Palaverde tra Conegliano e Bergamo in programma lunedì 4 Novembre alle 20,30 e quello tra Perugia e Busto Arsizio che si giocherà giovedì 7 Novembre alle 20,30.

Vediamo la classifica in attesa dei due incontri che completeranno la 5.a giornata di andata :

Novara 12, Conegliano 11, Brescia 11, Firenze 11, Casalmaggiore 9, Chieri 9, Scandicci 7, Busto Arsizio 7, Cuneo 6, Bergamo 5, Caserta 4 , Monza 4, Filottrano 2, Perugia 1.