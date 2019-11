Pallavolo femminile A1, i risultati della 6.a di andata

Pallavolo femminile A1, i risultati della 6.a giornata di andata confermano la grande forza di Conegliano e regalano alcuni importanti verdetti.

Dopo gli anticipi del sabato che avevano visto appunto le pantere sbancare per 1-3 il campo di Novara, Casalmaggiore superare in trasferta Brescia 1-3 e Monza vincere in casa contro Filottrano per 3-0 , risultati importanti sono arrivati dal resto delle partite della 6.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1.

Uno su tutti, la vittoria casalinga di Firenze contro Cuneo per 3-1 ( 25-27, 25-14, 25-18, 25-18) che consente alle toscane di balzare in classifica al secondo posto in solitaria a quota 15 punti.

Scandicci dopo lo stop casalingo contro Novara vince in trasferta al tie-break contro Chieri ( 25-15, 19-25, 23-25, 25-20, 9-15), ancora una volta un successo non pieno da tre punti per le toscane che pero’ sono state brave a rialzare la testa dopo l’inizio complicato di match.

Busto Arsizio conferma l’ottimo momento di forma e dopo la vittoria in trasferta contro Perugia vince anche di fronte al proprio pubblico contro Caserta per 3-1 ( 23-25, 25-23, 25-19, 25-18). Opposizione nella parte iniziale del match da parte delle campane, poi e’ uscita fuori la forza delle farfalle.

Chiude il quadro di questa 6.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 il successo casalingo di Bergamo al tie-break contro Perugia ( 19-25, 22-25, 25-18, 25-22, 15-10). Grande recupero delle padrone di casa che sotto di due set alla fine sono riuscite a vincere.

La classifica completa

Vediamo la classifica completa dopo la 6.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1:

Conegliano 20, Firenze 15, Novara 14, Busto Arsizio 13, Casalmaggiore 12, Brescia 11, Chieri 10, Scandicci 9, Bergamo 7, Monza 7, Cuneo 6, Caserta 4, Filottrano 2, Perugia 2.