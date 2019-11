Pallavolo femminile A1, il programma dell’8 .a di andata

Pallavolo femminile A1, il programma dell’8a di andata si e’ aperto con l’anticipo del 20 Novembre tra Chieri e Caslmaggiore. Le ragazze di Marco Gaspari hanno vinto in trasferta 0-3 ( 21-25, 20-25, 15-25) .

Il resto delle partite dell’8.a di andata si spalmeranno nella due giorni del week end , si inizia con l’anticipo di sabato sera 23 Novembre alle 20,30 tra Busto Arsizio e Cuneo. Le farfalle cercheranno di continuare il buon momento di risultati dopo le vittorie di Perugia, quella in casa contro Caserta e in trasferta a Bergamo .

Il resto delle partite dell’8.a di andata si svolgeranno domenica 24 Novembre alle ore 17.00.

Big match sicuramente quello del Palaverde tra Conegliano e Scandicci. Le toscane arrivano al match dopo l’impresa di Champions in Turchia mentre le pantere sempre in Champions League in casa contro Budapest non hanno offerto la loro migliore prestazione.

Il fattore campo potrebbe essere decisivo, le pantere sono a caccia dell’11.a vittoria consecutiva in stagione.

Novara attende in casa Monza, successo anche per le ragazze di coach Massimo Barbolini in settimana in Champions League , si cercano i tre punti in campionato per provare ad accorciare la distanza da Conegliano.

Firenze dopo la sconfitta nel derby contro Scandicci attende in casa Bergamo mentre Brescia sempre in casa affrontera’ Filottrano.

Chiude il quadro di questa 8.a di andata campionato pallavolo femminile A1 la sfida tra Caserta e Perugia. Le campane giocheranno in casa.

Sfida molto importante perché mette in palio punti salvezza.