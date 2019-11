Pallavolo femminile A1, il programma della 10.a di andata prevede gare che si giocheranno domenica 1 Dicembre alle ore 17.00.

Novara e Conegliano, impegnate nel Mondiale per club, recupereranno questa 10.a di andata il 12 Dicembre alle 20,30. Le piemontesi affronteranno in casa Chieri mentre le pantere saranno attese dalla trasferta di Perugia.

Le altre partite si svolgeranno regolarmente domenica 1 Dicembre alle 17.00.

Big match della 10.a di andata quello tra Scandicci e Busto Arsizio, farfalle attese da un test importante per confermare le aspirazioni di alta classifica. Le toscane travolte al Palaverde da Conegliano sono tornate a sorridere vincendo in Champions League, si cercano ora punti importanti in campionato di fronte al proprio pubblico.

Derby lombardo tra Monza e Brescia, le brianzole in casa cercano i tre punti che continuerebbero una scia di risultati molto positiva, ultimo successo in ordine cronologico quello in trasferta contro Novara. Brescia reduce da tre sconfitte consecutive cerca punti per muovere la classifica.

Casalmaggiore attende in casa la sorprendente Firenze, per entrambe le squadre un inizio di stagione ottimo mentre Bergamo allenata dal neocoach Marco Fenoglio di fronte ai propri tifosi cerca la vittoria contro Cuneo.

Chiude il quadro della 10.a di andata campionato pallavolo femminile A1 la sfida salvezza tra Filottrano e Caserta, le marchigiane in casa vogliono bissare la bella vittoria in trasferta contro Brescia.