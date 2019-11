Pallavolo femminile A1, il programma della 6.a giornata di andata vede partite che si giocheranno nel week end del 9 e 10 Novembre.

Spicca una partita su tutte in questa 6.a giornata di andata, il big match tra Novara e Conegliano che si giocherà in Piemonte questa sera, sabato 9 Novembre alle 20,30.

Sulla panchina di Novara non ci sara’ il coach Massimo Barbolini che ha subito un intervento di ablazione cardiaca, a guidare Chirichella e compagne il vice Davide Baraldi.

Le piemontesi hanno recuperato Mlakar che torna a disposizione dopo l’infortunio alla caviglia.

L’eterna sfida tra Novara e Conegliano.

Pallavolo femminile A1, l’eterna sfida tra Novara e Conegliano si riproporrà questa sera per la 6.a giornata di andata. Ancora una volta una di fronte all’altra le due squadre che si sono spartite campionati e coppe degli ultimi anni. A questo match si presentano staccate di soli tre punti in classifica , prime le pantere a + 3 in caso di vittoria staccherebbero le rivali, viceversa Novara in caso di successo casalingo da tre punti raggiungerebbe le venete in vetta alla classifica.

Le altre partite del sabato

Altre due partite si giocheranno sabato 9 Novembre alle 20,30 in questa 6.a giornata campionato pallavolo femminile A1.

Monza attende Filottrano in casa. Inizio di campionato non brillante per entrambe le squadre, soprattutto per Monza una partenza di stagione in salita, la squadra brianzola ha incontrato molte difficolta’ come d’altronde Filottrano, anche se c’e’ da dire che in questa prima parte le marchigiane hanno incontrato gia’ squadre molto forti. Punti importantissimi per entrambe per muovere la classifica.

L’altra partita in programma questa sera e’ quella tra Brescia e Casalmaggiore, un inizio di campionato positivo per entrambe , partita dal pronostico difficile.

Il resto delle partite

Il resto delle partite di questa 6.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 si giochera’ domenica 10 Novembre alle ore 17.00.

Busto Arsizio dopo la vittoria in trasferta a Perugia di giovedì scorso affronterà in casa Caserta che sta attraversando un ottimo momento di forma. Le campane dopo aver costretto le pantere di Conegliano alla vittoria al tie-break hanno superato in casa Monza 3-0.

Al Mandela Forum Firenze provera’ a tornare alla vittoria contro Cuneo. Un ottimo inizio di campionato per le toscane che pero’ nell’ultimo turno hanno subito una sconfitta in casa per 0-3 contro Brescia. Cuneo proverà a tornare a sorridere dopo il tonfo casalingo nel derby contro Chieri.

Proprio Chieri attende in casa Scandicci. Momento delicato per le toscane che in questo inizio di stagione hanno perso tanti punti per strada. Dopo aver inanellato due vittorie al tie-break in trasferta le ragazze di Marco Mencarelli non hanno sfruttato il fattore campo contro Novara. Le piemontesi hanno avuto la meglio al tie-break e ora per Scandicci e’ importante trovare i tre punti per non far scappare in alto alla classifica le pretendenti allo scudetto.

Chiude il quadro di questa 6.a giornata campionato pallavolo femminile A1 l’incontro tra Bergamo e Perugia.

Fondamentale per entrambe le squadre fare punti , Bergamo dopo la vittoria alla 1.a di campionato ha sempre perso mentre Perugia non e’ riuscita a vincere mai e chiude la classifica a 1 punto.