Pallavolo femminile A1, Marcello Abbondanza non e’ piu’ l’allenatore di Bergamo

Pallavolo femminile A1, Marcello Abbondanza non e’ più l’allenatore di Bergamo.

Sul sito web il comunicato della societa’ orobica con il quale si da’ informazione del fatto che l’allenatore Marcello Abbondanza ha rassegnato le dimissioni in maniera unilaterale da allenatore della Zanetti Bergamo.

La comunicazione e’ stata data ai vertice della societa’ da parte dell’allenatore nella tarda serata di domenica 17 Novembre dopo la partita contro Busto Arsizio.

La squadra e’ affidata al tecnico Daniele Turino a Bergamo dal 2011 prima come allenatore del settore giovanile e poi nello staff della serie A.

Il programma dei prossimi giorni prevede il ritorno in palestra delle giocatrici domani mattina per iniziare a preparare l’insidiosa trasferta di Firenze squadra che, nonostante la netta sconfitta di ieri contro Scandicci, sta facendo davvero un ottimo campionato .

Inizio di stagione invece complicato per Bergamo che anche ieri nella 7.a di andata ha perso in casa 1-3 contro le farfalle di Busto Arsizio.

L’inizio della regular season per le ragazze dell’ormai ex allenatore Marcello Abbondanza era cominciato con una vittoria all’esordio, un netto 3-0 contro Filottrano.

Da quel momento una sola vittoria al tie-break contro Perugia in casa.

L’ultima uscita in campionato quella di ieri pomeriggio per la 7.a di andata contro Busto Arsizio, una partita persa in casa 1-3 dopo un inizio di match positivo, il primo parziale era stato infatti vinto 25-21.