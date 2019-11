Pallavolo femminile A1, Novara e Conegliano anticipano la 7.a di andata questa sera martedì 12 Novembre alle 20,30.

Sabato prossimo 16 Novembre le due squadre saranno protagoniste a Milano della finale di Supercoppa italiana e di conseguenza il turno della 7.a giornata di andata e’ stato anticipato.

Il resto delle partite si giochera’ regolarmente nel week end del 16 e 17 Novembre.

Trasferta insidiosa per Novara

Pallavolo femminile A1, trasferta insidiosa per Novara che dopo aver perso lo scontro diretto in casa contro Conegliano sabato scorso 1-3 provera’ a ritrovare la vittoria. Di fronte una squadra che pero’ in questo inizio di stagione si e’ mostrata grintosa e vogliosa di difendere la permanenza nella massima serie.

Sara’ importante per Massimo Barbolini trovare i tre punti per rispondere alla corsa di Conegliano che nelle prime sette partite di campionato ha centrato sette vittorie.

Queste le dichiarazioni del direttore generale di Novara Enrico Marchioni : ” Sappiamo che a Caserta ci aspetta una partita dura contro un avversario che sta facendo molto bene e che e’ riuscito a mettere in difficolta’, anche più di quanto dicano i risultati, squadre come Conegliano, Monza e Busto Arsizio. Per noi, pero’, e’ un appuntamento importante , per cercare di riprendere il cammino positivo interrotto sabato sera e per presentarci nel migliore dei modi alla Supercoppa di sabato prossimo. Per ottenere un risultato positivo , pero’, servira’ una prestazione di altissimo livello. ”

Conegliano a caccia dell’ottava vittoria consecutiva

Pallavolo femminile A1, Conegliano a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in campionato. Questa sera martedì 12 Novembre alle 20,30 le pantere giocheranno in trasferta contro Cuneo. Galvanizzate dalla vittoria del big match contro Novara le ragazze di coach Daniele Santarelli in questa 7.a giornata di andata proveranno a continuare la striscia positiva che le ha viste vincere sette partite su sette. Importante continuare su questi ritmi per lanciare un segnale di forza alle avversarie e soprattutto a Novara che si giochera’ con le venete sabato prossimo la conquista della Supercoppa italiana.

Dall’altra parte della rete ci sara’ pero’ Cuneo vogliosa di tornare a fare punti dopo tre partite a secco. Le ragazze di coach Andrea Pistola devono muovere la classifica.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore di Conegliano Daniele Santarelli : ” Sabato abbiamo vinto una dura partita, un test importante che dal punto di vista del risultato e’ stato positivo. Sono un po’ meno soddisfatto della qualita’ del gioco , abbiamo patito alcuni alti e bassi e in certi aspetti siamo state fallose commettendo errori errori su cui dobbiamo lavorare in vista della Supercoppa. Ora pero’ pensiamo principalmente al match di domani con Cuneo , la seconda trasferta di questa settimana lontano da casa, una partita importante per continuare il nostro trend positivo e per continuare a migliorare. Cerchiamo di pensare a una gara alla volta, ora ci tocca Cuneo che in casa vorra’ fare bene dopo una gara a Firenze dove a tratti hanno fatto vedere buone cose. Non possiamo permetterci distrazioni perche’ le avversarie sono sempre agguerrite, quindi ci vorra’ un’altra gara tosta. Ho tutta la squadra a disposizione, questo e’ molto importante per poter gestire tanti impegni ravvicinati e allenarci bene ogni giorno. “