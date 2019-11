Pallavolo femminile A1, Scandicci-Busto Arsizio big match della 9.a di andata.

C’e’ grande attesa per la partita che vedra’ una di fronte all’altra le ragazze di coach Marco Mencarelli e le farfalle di Stefano Lavarini.

In casa Scandicci cerchera’ tre punti fondamentali per scalare posizioni in classifica. Test importantissimo per Busto, ci si misurera’ con una trasferta dall’elevato tasso di difficolta’, capiremo se veramente Orro e compagne in questa stagione possono puntare in alto.

Luci e ombre nel percorso di Scandicci, in campionato un distacco importante in classifica dalle pantere di Conegliano , in Europa un ottimo inizio con due vittorie nelle prime due uscite di Champions League.

Una partita dunque importante che potrebbe rappresentare una tappa decisiva per l’immediato futuro.

Da qui alla fine del girone di andata Busto Arsizio affrontera’ squadre toste, la prova del nove per le ragazze di coach Stefano Lavarini che al momento si trovano seconde in classifica.

Per Scandicci trovare i tre punti in campionato contro una squadra di fascia alta dopo la brutta partita del Palaverde contro Conegliano darebbe grossa fiducia per riprendere a far bene anche in Italia.

Partita in programma domenica 1 Dicembre alle ore 17,00, riflettori puntati sul big match della 9.a di andata campionato pallavolo femminile A1.