Pallavolo femminile serie A1, Conegliano vince a Novara e vola in classifica .

Si sono giocati ieri sera sabato 9 Novembre alle 20,30 tre degli anticipi della 6.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1.

Il big match attesissimo era quello del Pala Igor tra Novara e Conegliano. L’eterna sfida tra due delle grandissime protagoniste degli ultimi anni ha visto in questa occasione sorridere Conegliano che e’ riuscita a vincere 1-3 (21-25, 25-23, 23-25, 18-25).

Tre punti importantissimi per le le pantere che volano prime in classifica staccando ora di sei punti le rivali.

Gli altri anticipi

Gli altri anticipi del sabato della 6.a giornata di andata vedevano le partite Brescia-Casalmaggiore e Monza-Filottrano.

Casalmaggiore e’ riuscita ad ottenere un successo in trasferta 1-3 ( 27-25, 20-25, 19-25, 24-26) rialzando la testa dopo il primo set vinto dalle padrone di casa. Tre punti che confermano l’ottimo momento di forma di Casalmaggiore che e’ riuscita a vincere in un campo difficile.

Terzo posto in classifica per le ragazze di Marco Gaspari a 12 punti in attesa delle partite della domenica.

Nell’altro anticipo importante vittoria di Monza che in casa supera 3-0 (25-21, 25-18, 25-23) Filottrano . La squadra di Dagioni torna alla vittoria e ottiene tre punti d’oro per muovere la classifica. Le marchigiane con questa sconfitta rimangono per il momento al penultimo posto in classifica a 2 punti.

La partite di questa domenica , tra le quali Bergamo- Perugia , attualmente ultime le umbre a un punto, completeranno la classifica.