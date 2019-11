Pallavolo femminile, Supercoppa italiana, Egonu vuole il primo trofeo con le pantere.

Uno dei capitoli più interessanti che si svilupperà all’interno del contesto della finale di Supercoppa italiana , primo trofeo della stagione, e’ certamente la presenza in campo di una ex di lusso come Paola Egonu.

Solo pochi mesi fa festeggiava con Novara la conquista della Champions League, in Supercoppa italiana proverà invece a regalare a Conegliano, la sua nuova squadra, il primo trofeo della stagione.

Uno dei colpi di mercato piu’ importanti, la campionessa ha salutato la squadra piemontese, che l’ha consacrata come una delle assolute protagoniste della pallavolo in Italia e nel mondo, per entrare a far parte della famiglia delle pantere.

Vuole continuare a vincere Paola, nella sua breve carriera il palmares personale conta gia’ titoli prestigiosi, l’obiettivo stagionale ambizioso di Conegliano quello di confermarsi campione d’Italia e poi provare a vincere quella Champions League che Paola Egonu ha gia’ messo in bacheca.

L’inizio di stagione con Conegliano e’ stato di quelli col botto, otto vittorie in otto partite ed Egonu spesso protagonista in campo.

Nella sfida di campionato contro la sua ex squadra Egonu ha firmato a tabellino 32 punti.

Sabato 16 Novembre a Milano in palio la Supercoppa italiana, Egonu vuole il primo trofeo con le pantere .