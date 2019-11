Pallavolo femminile Supercoppa italiana, i precedenti tra Novara e Conegliano ci raccontano come queste due squadre siano state assolute protagoniste degli ultimi anni.

Questa sera sabato 16 Novembre alle 20,30 all’Allianz Cloud di Milano si contenderanno la conquista del primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana pallavolo femminile.

2 i precedenti in Supercoppa italiana tra le due squadre, l’anno scorso nel 2018 vinsero le pantere mentre a festeggiare nel 2017 era stata Novara che vinse in cinque set la coppa.

Complessivamente sono 29 i precedenti tra le due formazioni, 19 di questi si sono giocati nell’ultimo biennio a dimostrazione del fatto che al momento le due assolute protagoniste del panorama pallavolistico in Italia sono loro.

Nel conteggio totale di questi 29 incontri Conegliano e’ avanti 18-11. Conegliano decisamente meglio negli “scontri” in campionato , 15 successi contro 5, mentre Novara sembra avere un feeling particolare con le coppe.

In Coppa Italia le piemontesi avanti 3-1, in Champions League 2-1, mentre parita’ per quanto riguarda la Supercoppa italiana, un successo a testa.

Maggiore capacita’ per Novara anche di vincere le partite secche, tra finali e semifinali infatti e’ in vantaggio 6-1.

Una forza di Conegliano nel costruire successi che passano per lunghi percorsi come il campionato e maggiore lucidità di Novara nel vincere le partite secche ? Forse , soprattutto nell’ultimo periodo, può avere influito in questo senso la grande capacita’ di Massimo Barbolini nel preparare le partite da “dentro o fuori”.

Questa sera un altro importante capitolo nella sfida tra queste due squadre, scopriremo chi alzerà al cielo il primo trofeo della stagione .