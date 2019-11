Pallavolo femminile, una grande Conegliano vince la Supercoppa italiana e festeggia quindi per la conquista del primo trofeo della stagione.

Ieri sera all’Allianz Cloud di Milano e’ andato in scena un altro capitolo dell’eterna sfida tra Novara e Conegliano.

Le pantere hanno confermato di attraversare un momento di forma straordinario, le ragazze di coach Massimo Barbolini non sono riuscite a frenare la forza di Egonu e compagne.

Conegliano vince 3-0 ( 25-20, 25-17, 25-21) e alza al cielo la terza Supercoppa italiana della propria storia.

Una partita a dir poco perfetta per le ragazze di Daniele Santarelli che con questa vittoria centrano il nono successo consecutivo dall’inizio della stagione.

Mvp della serata Paola Egonu che con i suoi 26 punti ha messo una firma importante sulla conquista della Supercoppa italiana.

Le sue giocate hanno deliziato i 5400 spettatori dell’Allianz Cloud di Milano e in particolare i 400 supporters arrivati da Conegliano che possono così festeggiare insieme alle proprie beniamine la conquista del primo trofeo della stagione.

Ex di lusso in campo Paola Egonu che solo pochi mesi con Novara festeggiava la conquista della Champions League in finale a Berlino proprio contro le pantere.

Sembra essersi integrata benissimo all’interno della sua nuova famiglia, un tassello di assoluto valore che e’ stato inserito all’interno di un mosaico gia’ di grandissimo valore.

Novara priva per infortunio in questa partita dell’americana Courtney ha provato a mettere in difficolta’ le pantere che pero’ in questo momento hanno dimostrato di essere troppo forti.

Esulta Conegliano per la conquista della Supercoppa Italiana, la stagione e’ iniziata nel migliore dei modi.