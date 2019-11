Pallavolo maschile Superlega, turno infrasettimanale per la 9.a di andata.

Mercoledì 27 Novembre in programma infatti gli incontri di pallavolo maschile Superlega 9.a giornata.

La partita tra Milano e Vibo Valentia si giochera’ il 4 Dicembre alle 20,30, il resto delle partite della 9.a di andata in programma mercoledi’ 27 Novembre e Giovedì 28 Novembre.

Partiamo dal posticipo del 28 Novembre alle 20,30 , Piacenza in casa attende Padova.

Tutte le altre partite di questa 9.a di andata si giocheranno mercoledì 27 Novembre alle 20,30.

Ricordiamo che in questo turno riposera’ Modena.

Partiamo dai campioni d’Italia in carica e leader della classifica, Civitanova attende in casa Monza che arriva a questo match carica dopo la netta vittoria in trasferta contro Verona per 0-3.

Perugia sta cercando di risalire in classifica e di avvicinarsi alla testa, sfida casalinga per gli umbri contro Sora.

Ravenna ospita in casa Verona che ha rimediato domenica scorsa una brutta sconfitta in casa contro Monza, partita delicata per gli scaligeri.

Altro match di questa 9.a di andata e’ quello tra Latina e Trento, Latina in casa aiutata dal proprio pubblico cerchera’ di mttere in difficolta’ i trentini.

Vediamo la classifica completa dopo 8 giornate di campionato :

Civitanova 26, Modena 21, Perugia 19, Trento 18, Milano 12, Padova 11, Verona 9, Monza 9, Ravenna 7, Latina 6, Piacenza 5, Vibo Valentia 4, Sora 3.