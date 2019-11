Pallavolo Superlega, turno infrasettimanale, i risultati della 5.a di andata

Pallavolo Superlega, turno infreasettimanale, i risultati della 5.a di andata che si e’ giocata ieri sera mercoledì 13 Novembre alle 20,30 hanno confermato l’ottimo momento di forma di Civitanova e Modena.

I marchigiani erano attesi dalla trasferta di Verona contro la Calzedonia, la partita ha visto il successo della Lube per 0-3 ( 22-25, 16-25, 19-25) che conferma il grandissimo inizio di stagione.

Risponde Modena che al PalaPanini supera Latina per 3-0 ( 25-22, 25-14, 28-26), percorso netto fino a questo momento per la squadra di Andrea Giani che in cinque partite ha ottenuto cinque vittorie da tre punti.

Trova la prima vittoria del campionato Monza che in questa 5.a di andata supera in casa Ravenna 3-1 ( 17-25, 25-20, 25-19, 25-22) e ottiene tre punti d’oro mentre perde in casa Vibo Valentia contro Sora 0-3 (14-25, 22-25, 25-27).

Ottimo l’inizio di stagione anche per l’Itas Trentino, la squadra di Lorenzetti ha vinto l’incontro casalingo di questa 5.a di andata Superlega contro la Gas Sales Piacenza 3-1 (25-20, 25-21, 19-25, 25-14). Hanno provato i ragazzi di Gardini a riaprire il match vincendo il terzo parziale ma nel quarto la grande reazione dei padroni di casa che hanno dominato 25-14.

Completera’ il quadro di questo turno infrasettimanale, la 5.a di andata Superlega, l’incontro di questa sera giovedì 14 Novembre ore 20,30 alla Kioene Arena tra Padova e Perugia. Gli umbri che hanno iniziato bene la stagione vincendo la Supercoppa italiana stanno facendo pero’ molta fatica in campionato, servono i tre punti.

Ricordiamo che in questa 5.a di andata riposa Milano.

Ecco la classifica completa :

Civitanova 18, Modena 15, Trento 14, Milano 9, Perugia 7, Padova 6, Verona 6, Monza 5, Latina 3, Piacenza 3, Ravenna 3, Sora 3, Vibo Valentia 1.