La Federazione italiana pallavolo rinnova la collaborazione con un importante sponsor. Per altri 3 anni continuerà infatti la partnership con il Gruppo Crai che prevede oltre alla presenza del logo su maglie e materiale, anche il coinvolgimento in molteplici attività’.

Un passo importante per la nostra Federazione che a livello sportivo in questi ultimi anni si e’ presa moltissime soddisfazioni. Ricordiamo che nel 2019 la nazionali di pallavolo hann0 ottenuto 17 medaglie tra oro, argento e bronzo.

Queste le parole del Presidente Federale Pietro Bruno Cattaneo a proposito del rinnovo di questa sponsorizzazione : ” Per la Fipav e’ motivo di orgoglio che un gruppo importante e prestigioso come Crai abbia deciso di rinnovare la partnership con la Federazione”.

Un anno importante quello che ci attende , il 2020 e’ l’anno nel quale le nostre nazionali maggiori, maschile e femminile, proveranno a regalare una medaglia ai nostri tifosi alle Olimpiadi di Tokyo.

Si sa come i risultati nello pallavolo si possano raggiungere anche grazie al supporto economico che aiuti societa’ e federazione nello sviluppo dei progetti sportivi.

Il fatto che importanti sponsor decidano di collaborare con il movimento non può che essere motivo di grande soddisfazione .

La speranza di tutti i tifosi e’ che il 2020 possa regalare alle nostre Nazionali grandi emozioni. .