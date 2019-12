Mondiale per club pallavolo femminile, Conegliano sale sul tetto del mondo. Le pantere, a dir poco fantastiche, sono riuscite a vincere la finale contro le turche dell’Eczacibasi Istanbul per 3-1 ( 22-25, 25-14, 25-19, 25-21).

Sotto di un set le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno mostrato tutto il loro carattere, tutto il loro valore, tutta la loro voglia di vittoria, questo successo fa diventare De Gennaro e compagne campionesse del mondo.

Un inzio di stagione stellare, hanno sempre vinto le pantere e oggi e’ arrivato un successo incredibile che le fa salire sul tetto del mondo .

Paola Egonu, Mvp del Mondiale, ha messo a segno 33 punti, e aggiunge un altro prestigioso titolo alla sua personale bacheca che, nonostante la giovanissima eta’, e’ gia’ molto ricca.

Un tassello dal valore altissimo che si e’ incastonato all’interno di un mosaico gia’ molto prezioso.

Questa Imoco Volley Conegliano e’ una squadra stellare che ha dimostrato di saper soffrire, di crederci sempre, di non mollare mai.

La soddisfazione per il volley italiano e’ tanta , le pantere sono campionesse del mondo, lo si sperava alla vigilia della competizione, alla fine e’ stato così, a festeggiare e’ una squadra italiana.

Coach Daniele Santarelli non puo’ che essere soddisfatto delle proprie ragazze, questa volta da loro ha ricevuto un regalo davvero prezioso.