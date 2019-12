Mondiale per club pallavolo femminile, la finale sara’ Conegliano-Eczacibasi VitrA Istanbul . Le pantere sono riuscite a vincere contro il Vakifbank Istanbul al termine di una partita incredibile, una battaglia sportiva infinita che alla fine ha visto le ragazze d coach Daniele Santarelli trovare il successo al tie-break ( 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21). Nel quinto parziale le pantere erano addirittura sotto 10-14. Egonu stellare, Mvp con 39 punti.

Nell’altra semifinale Novara ci mette il cuore ma alla fine perde in cinque set contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul ( 21-25, 23-25, 11-25, 25-23, 13-15) .

A parte il terzo set letteralmente dominato da parte delle turche , Novara ha tenuto testa all’Eczacibasi ed ha accarezzato il sogno di poter trovare in finale le pantere.

Chirichella e compagne torneranno in campo domani alle ore 10,00 contro il Vakifbank Istanbul per la finale terzo e quarto posto.

Grande attesa per la finalissima che si giocherà sempre domani 8 Dicembre alle ore 13,00 tra Conegliano e l’Eczacibasi VitrA Istanbul.

Con una Egonu così le pantere possono sognare per davvero, sarebbe un grandissimo risultato quello di salire sul gradino piu ‘ alto del podio di questo Mondiale per club pallavolo femminile.

Una finale tutta italiana sarebbe naturalmente stato il massimo per il nostro movimento che comunque vada non può che dirsi orgoglioso di aver avuto due squadre di questo livello a rappresentarlo.