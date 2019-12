Mondiale per club pallavolo femminile, Novara e Conegliano domani affronteranno le semifinali.

Sicure di aver centrato il traguardo delle semifinali vincendo le prime due partite del girone, le squadre italiane hanno ottenuto un successo anche nella terza partita del girone

Conegliano ha superato 3-2 il Minas Itambe‘ mentre Novara 3-0 il Dentil Praia Clube .

Grande attesa quindi per le semifinali di domani del mondiale per club pallavolo femminile, le pantere alle ore 10 affronteranno il Vakifbank Istanbul mentre Novara alle ore 13 l’Eczacibasi VitrA Istanbul.

Una sfida incrociata quindi Italia-Turchia , non a caso due dei paesi che a livello di club possono contare tra le squadre piu’ forti al mondo.

Il sogno naturalmente per i tifosi italiani sarebbe quello di vedere una finale Conegliano-Novara , la sfida infinita tra questi due top club si riproporrebbe nel contesto del Mondiale per club pallavolo femminile .

Conegliano con questa ultima vittoria ha centrato 15 successi in 15 partite, Novara in gran spolvero dopo la parentesi negativa coincisa con la sconfitta in campionato contro Monza e quella in Germania contro lo Stoocarda in Champions League , in questo Mondiale per club pallavolo femminile ha sempre vinto.

Inutile sottolineare l’alto tasso di difficolta’ di queste due semifinali, Conegliano e Novara sono pero’ squadre attrezzate e abituate a reggere le pressioni , la finale si puo’ raggiungere.