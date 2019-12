Pallavolo femminile A1, a Santo Stefano tutti in campo per la 13.a di andata che coincide con l’ultimo turno del girone di andata.

Riflettori tutti puntati sul Palaverde, lì alle 17, orario di tutte le altre partite, le pantere di Conegliano scenderanno in campo contro Busto Arsizio. Staccate di soli tre punti le farfalle proveranno a vincere in trasferta.

Monza in un grande periodo di forma attende in casa Firenze che nell’ultimo periodo ha perso un po’ di smalto, rimane comunque ottima la prima parte di stagione per le toscane.

Casalmaggiore di fronte al proprio pubblico giocherà contro Caserta che e’ in una situazione sempre piu’ delicata.

Novara e’ attesa dalla trasferta di Bergamo, squadra che ha cominciato a fare punti dopo l’arrivo in panchina di Marco Fenoglio. Le piemontesi vogliono continuare la striscia di risultati positiva cominciata con la vittoria casalinga contro Perugia.

Brescia in casa contro Chieri avrà l’occasione di tornare a fare punti dopo tantissime sconfitte. Comincia ad essere delicata la situazione per le lombarde che rischiano di essere inghiottite nelle zone torbide di classifica.

Scandicci sembra essere tornata sui livelli dello scorso anno, trasferta impegnativa pero’ contro Filottrano che vuole tornare a fare punti dopo lo stop contro Busto Arsizio.

Chiude il quadro delle partite di Santo Stefano la sfida tra Cuneo e Perugia, trasferta complicata per le umbre che pero’ devono fare punti a tutti i costi.