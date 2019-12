Campionato pallavolo femminile A1, bella iniziativa in programma nel prepartita di Novara-Casalmaggiore . Prima dell’inizio dell’anticipo della 12.a di andata campionato pallavolo femminile A1 in programma questa sera alle 20,30, si terra’ il “Teddy Bear Toss”: con le squadre schierate in campo per il saluto e prima del fischio di inizio degli arbitri, tutto il pubblico lancerà in campo un pupazzo di peluche portato al palazzetto per l’occasione, una volta raccolti verranno donati al reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Novara.

Questo anticipo apre la 12.a di andata del campionato pallavolo femminile A1, una sfida importante per Novara che troverà di fronte a se’ un avversario ostico che sta facendo davvero bene. La lotta tra le due squadre e’ quella per il terzo posto , tra questo week end e il 26 Dicembre, giornata in cui si concluderà il girone di andata , si definirà anche la griglia degli incontri di Coppa Italia.

Una stagione per Novara altalenante, forse qualche sconfitta di troppo in campionato, la settimana e’ pero’ andata bene con il successo casalingo contro Perugia e la vittoria in Champions League.

Casalmaggiore e’ attesa da un test importante, vincere contro Novara fuori casa darebbe ancora maggiore consapevolezza dei propri mezzi in vista dei prossimi impegni.