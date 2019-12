Pallavolo femminile A1, Caserta comunica la rescissione del contratto con coach Cuccarini

Arrivano come annunciato nei giorni scorsi le prime mosse di Caserta che ha programmato una sorta di rivoluzione in casa.

In un comunicato apparso su sito internet e pagina Facebook della societa’ e’ stata annunciata la rescissione del contratto tra Volalto e Cuccarini : ” Rescissione consensuale tra coach Giuseppe Cuccarini e il Club Volalto ! Il coach aveva con il Club un contratto che prevedeva un compenso pari a 80 mila euro per la stagione 2019/20. Uno dei contratti piu’ onerosi come coach di A1. Il Club , ha gia’ onorato nel corso del campionato 32 mila euro al Coach Cuccarini, la Societa’ ha deciso , tramite procuratore , di rescindere il contratto in modo consensuale , raggiungendo un accordo che prevede il versamento di ulteriori 15 mila euro all’allenatore. La Volalto 2.0 augura a coach Cuccarini il meglio nella vita professionale e personale e il rispetto che la Volalto 2.0 gli ha portato e gli continuerà a portare. ”

In data 27 Dicembre sempre tramite comunicato della societa’ era stato anticipato il fatto che si stavano dividendo le strade con parte dello staff e di alcune giocatrici .

Un inizio di stagione complicato per Caserta che al momento si trova al penultimo posto a otto punti , una sola lunghezza su Perugia ultima e staccata gia’ di cinque punti da quel terzultimo posto che significherebbe salvezza.