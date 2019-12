Pallavolo femminile A1, Chrichella elogia il lavoro fatto da Novara

Pallavolo femminile A1, Chirichella elogia il lavoro fatto da Novara protagonista a Santo stefano di una bella e pesante vittoria in trasferta contro Bergamo.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno vinto 0-3 e confermato di essere tornate ai livelli della scorsa stagione. La chiave di volta sembra essere stata il Mondiale per club che ha visto le piemontesi fare una bellissima figura ottenendo il quarto posto. Da quel momento a parte il tonfo casalingo contro Chieri sono arrivate tre vittorie consecutive, le ultime due non semplici contro Casalmaggiore e Bergamo.

Queste le parole di Cristina Chirichella al termine della partita vinta a Santo Stefano : ” Non siamo partite al 100 % e Bergamo ci ha messe in difficolta’ soprattutto in battuta, ma siamo state brave a rimanere concentrate su tutti i palloni e nel secondo e terzo set siamo riuscite a fare un po’ il nostro gioco . Volevamo chiudere l’anno con una bella vittoria e direi che ce l’abbiamo fatta. ”

Presto per dire se Novara ha del tutto superato le difficolta’ che si sono manifestate in questo girone di andata che ha visto qualche sconfitta di troppo, certo il miglioramento e’ evidente e la fiducia da parte del gruppo di poter recitare un ruolo da protagonista e’ concreta.

In una stagione nella quale la finale scudetto sara’ in gara secca e’ lecito puntare al titolo .