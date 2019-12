Pallavolo femminile A1, i risultati degli anticipi dell’11.a di andata

Pallavolo femminile A1, i risultati dell’11.a di andata hanno registrato due vittorie casalinghe per Casalmaggiore e Bergamo.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno superato Cuneo 3-0 ( 25-23, 25-13, 25-16), una vittoria netta e perentoria delle padrone di casa che soprattutto nel secondo e terzo parziale hanno letteralmente dominato. Dopo la vittoria di settimana scorsa contro Filottrano Cuneo ripropone una prestazione tutt’altro che convincente .

Nell’altro anticipo dell’11.a di andata campionato pallavolo femminile A1 Bergamo ha superato di fronte al proprio pubblico Brescia per 3-1 ( 21-25, 25-23, 25-17, 25-13 ).

Bella reazione da parte delle ragazze di Marco Fenoglio che dopo aver perso il primo set si sono rialzate e hanno con personalità girato le sorti del match a proprio favore .

Un ritmo importante per la squadra orobica da quando c’e’ stato il cambio in panchina, per Brescia invece momento di crisi , la squadra non vince piu’, l’ultimo successo risale alla vittoria esterna di Firenze del 3 Novembre, serve fare punti perché la classifica sta diventando pericolosa.

Per Bergamo invece una serie di successi importante che la sta facendo avvicinare alle zone alte di classifica.

Oggi pomeriggio il resto delle partite del”11.a di andata campionato pallavolo femminile A1, spicca il big match Monza-Busto Arsizio , farfalle a caccia di vittoria per mettere pressione su Conegliano.