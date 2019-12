Pallavolo femminile A1, i risultati dell’11.a di andata , vola Busto Arsizio

Pallavolo femminile A1, i risultati dell’11.a di andata hanno dato indicazioni importanti.

Vola Busto Arsizio, le farfalle erano attese dalla difficile trasferta contro Monza e sono riuscite a vincere 1-3 ( 24-26, 18-25, 28-26, 22-25). Continuano le ragazze di Stefano Lavarini a mettere pressione sulla capolista Conegliano.

Le pantere vincono in casa al Palaverde contro Chieri 3-0 ( 25-19, 25-16, 25-16) e festeggiano con il proprio tifo la conquista del Mondiale per Club.

Novara si riprende dopo il passo falso casalingo contro Chieri, questa volta le ragazze di Massimo Barbolini di fronte al proprio pubblico trovano i tre punti vincendo 3-1 contro Perugia ( 25-13, 20-25, 25-17, 25-19).

Vittoria casalinga anche per Scandicci che supera Caserta 3-0 ( 28-26, 25-23, 25-13). E’ ancora molto lontana la vetta della classifica, le toscane dovranno ragionare partita per partita cercando di recuperare un po’ di terreno dalle prime della classe.

Vittoria importantissima per Filottrano che sfrutta il fattore campo e contro Firenze offre una prestazione maiuscola, bel 3-0 ottenuto dalle marchigiane (25-22, 25-19, 25-17).

Ricordiamo che gli anticipi dell’11.a di andata avevano visto Casalmaggiore superare in casa Cuneo 3-0 e Bergamo vincere sempre in caso contro Brescia 3-1 in uno dei due derby lombardi della giornata.

Vediamo la classifica completa al termine dell’11.a di andata campionato pallavolo femminile A1 :

Conegliano 30, Busto Arsizio 27, Casalmaggiore 22, Novara 20, Scandicci 19, Monza 18, Firenze 18, Bergamo 15, Filottrano 14, Chieri 13, Brescia 11, Cuneo 9, Caserta 8, Perugia 7.