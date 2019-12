Pallavolo femminile A1, i risultati della 9.a di andata hanno dato responsi importanti, uno su tutti, Busto Arsizio e’ pronta a recitare un ruolo da grande.

C’era attesa per il big match di questa 9.a di andata campionato pallavolo femminile A1, Scandicci ha perso in casa contro Busto Arsizio al tie-break (25-20, 20-25, 25-20, 19-25, 12-15) , grande prova per le farfalle che superano un test molto importante.

Monza vince in casa contro Brescia 3-1 ( 25-27, 25-23, 25-17, 25-20 ) e conferma l’ottimo momento di forma mentre Bergamo regala la prima gioia al neo allenatore Marco Fenoglio superando in casa nello scontro salvezza Cuneo 3-1 ( 25-20, 19-25, 25-23, 25-21) .

Altro scontro importante in chiave salvezza era quello tra Filottrano e Caserta. Le marchigiane superano le campane in casa 3-1 ( 25-22, 25-15, 24-26, 25-22 ) .

Bel successo casalingo di Casalmaggiore che si impone su Firenze per 3-0 ( 33-31, 25-19, 25-21 ) .

Ricordiamo che in questa 9.a di andata non sono state giocate le partite Novara-Chieri e Perugia-Conegliano essendo Novara e Conegliano impegnate in Cina nel Mondiale per club che comincera’ il prossimo 3 Dicembre.

Una giornata che ha dato dei responsi importanti , Scandicci continua a soffrire in campionato, servono vittorie per non vedere allontanare sempre di piu’ la vetta della classifica, Busto Arsizio si candida sempre piu’ a un ruolo da protagonista.

In fondo alla classifica successi molto importanti per Filottrano e Bergamo.

Vediamo la classifica completa al termine della 9.a di andata :

Conegliano 26, Busto Arsizio 21, Casalmaggiore 19, Firenze 18, Novara 17, Monza 15, Scandicci 13, Filottrano 11, Brescia 11, Chieri 10, Bergamo 10, Caserta 7, Cuneo 6, Perugia 5.