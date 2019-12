Campionato pallavolo femminile A1, il programma dell’11.a di andata prevede partite che si giocheranno nel week end del 14 e 15 Dicembre.

In settimana si sono recuperate le due sfide della 9.a di andata che erano state rinviate per il mondiale per club, Novara ha perso in casa contro Chieri, Conegliano ha perso a Perugia.

L’11.a di adattata si apre con l’anticipo di sabato 14 Dicembre alle 20,30 tra Casalmaggiore e Cuneo, la squadra di Marco Gaspari cercherà in casa i tre punti, Cuneo vuole uscire dalla zona bassa di classifica dopo la bella vittoria in casa contro Filottrano.

Tutte le altre partite, a parte Bergamo-Monza in programma sabato 14 Dicembre alle 20,30, si giocheranno domenica 15 Dicembre alle 17,00. Conegliano dopo il trionfo al Mondiale per Club torna a giocare al Palaverde, arriva Chieri.

Novara dopo il brutto stop casalingo contro Chieri cerca di tornare a far punti sempre di fronte al proprio pubblico contro Perugia.

Scandicci sta tentando di accorciare la distanza dalla vetta della classifica dopo un inizio di stagione in campionato non semplice, in casa le toscane affrontano Caserta.

Due sono i derby lombardi di questa 11.a di andata campionato pallavolo femminile A1, Bergamo questa sera in casa affronterà Brescia mentre Monza di fronte al proprio pubblico cercherà di superare Busto Arsizio che e’ staccata dalla capolista Conegliano di soli tre punti.

Chiude il quadro dell’11.a di andata campionato pallavolo femminile A1 Filottrano-Firenze, le marchigiane in casa sono a caccia di punti contro una delle piu ‘ belle realtà di questo inizio di campionato, Firenze.