Pallavolo femminile A1, il programma della 12.a giornata di andata si spalmerà nel week end del 21 e 22 Dicembre.

Si parte con l’anticipo di sabato 21 Dicembre ore 20,30 tra Novara e Casalmaggiore. Partita complicata per le ragazze di Massimo Barbolini che incontreranno in casa una delle squadre piu’ forti di questo campionato, vincere la partita darebbe una forte carica alle piemontesi protagoniste di un andamento in regular season altalenante.

Tutte le altre partite si giocheranno domenica 22 Dicembre alle ore 17.00.

Scandicci dopo la bella vittoria in Champions League prova a recuperare terreno in classifica, in casa affronterà Brescia che da qualche giornata non vince piu’ , addirittura l’ultima vittoria risale ai primi di Novembre.

Chieri provera’ di fronte al proprio pubblico a superare Bergamo mentre Perugia tenterà sempre tra le mura amiche dopo essere riuscita a battere Conegliano a ripetere l’impresa contro Monza.

L’attenzione in questa fase di campionato e’ rivolta alla sfida al vertice tra Conegliano e Busto Arsizio. Le pantere leader della classifica hanno solo tre punti in piu’ delle farfalle.

Le venete sono attese dalla difficile trasferta di Firenze mentre Busto Arsizio in casa affronterà Filottrano vogliosa di staccarsi ulteriormente dalla zona pericolosa di classifica.

A proposito di punti salvezza, ne ha bisogno Cuneo così come Caserta, interessantissima quindi la sfida che si svolgerà in Campania in questa 12.a di andata campionato pallavolo femminile A1.