Pallavolo femminile A1, le parole di coach Mencarelli per caricare la squadra

Pallavolo femminile, le parole di coach Mencarelli per caricare la squadra in vista della trasferta contro Filottrano sono arrivate nei giorni scorsi.

Scandicci e’ in scia di risultati positiva dopo un inizio di regular season non proprio esaltante.

L’ultima vittoria in casa per 3-0 contro Brescia ha dato fiducia ed entusiasmo all’ambiente.

Per Santo Stefano una trasferta impegnativa, Filottrano e’ squadra tosta che anche nell’ultima partita persa fuori casa per 3-0 contro Busto Arsizio ha probabilmente raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Almeno un set sembrava essere decisamente alla portata delle marchigiane.

Queste le parole di coach Marco Mencarelli arrivate nei giorni scorsi : ” Arrivamo a Filottrano con lo spirito migliore, dovremo gestire il recupero fisico ma contro Brescia non abbiamo speso troppo . Andremo a Jesi nella condizione migliore per giocare un’altra gara importante. ”

Scandicci in questa stagione e’ partita con grandi ambizioni, provare a infastidire Conegliano nella lotta scudetto. Dopo una partenza difficoltosa la squadra toscana sembra aver raggiunto un certo equilibrio, la prova del nove questa trasferta marchigiana impegnativa e che potrebbe testare il livello di Malinov e compagne.

La strada per recuperare terreno in classifica e’ ancora molto lunga, ottenere tre punti contro Filottrano sarebbe un nuovo importante passo in questa direzione.