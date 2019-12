Pallavolo femminile A1, sale l’attesa per il big match di Santo Stefano. Il 26 Dicembre andrà in scena infatti la sfida al vertice tra Conegliano e Busto Arsizio. Questo big match e’ arrivato proprio all’ultima giornata del girone di andata, l’ultima partita del 2019 che ci dirà chi chiudera’ l’anno in testa alla classifica.

In caso di vittoria da tre punti le farfalle di Busto Arsizio raggiungerebbero le pantere al primo posto , in caso di vittoria di Conegliano ci sarebbe invece un allungo.

Al momento sono infatti solamente tre i punti di distacco tra le due formazioni. Conegliano guida a 33 punti, Busto Arsizio segue a 30 .

Un inizio di stagione fantastico per le pantere che oltre al primato in regular season hanno gia’ vinto due titoli, la Supercoppa italiana e il mondiale per club. Un ritmo di vittorie impressionante , 20 successi con una sola sconfitta.

Visti questi numeri appare ancora piu’ evidente lo straordinario lavoro fatto dalle farfalle di Busto Arsizio che sono staccate in classifica di sole tre lunghezze.

Le parole di coach Daniele Santarelli

Queste le parole del coach delle pantere Daniele Santarelli : ” Nelle ultime partite le ragazze sono state bravissime perché fatto risultato pieno contro avversarie toste che hanno fatto il massimo per metterci in difficolta’ . Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora, adesso ci manca l’ultimo sforzo nella classica partita di Santo Stefano al Palaverde. Busto Arsizio ha giocato una grande stagione finora, e’ una squadra forte e completa, non una sorpresa perché me l’aspettavo tra le protagoniste, ma certamente e’ la squadra che sta facendo meglio finora tra le nostre antagoniste. Quindi mi aspetto un match molto difficile , ci sara’ tanta qualità in campo e un grande spettacolo per il pubblico che ha gia’ fatto registrare il pienone. Vogliamo regalare al nostro pubblico , sempre fantastico, un’altra grande soddisfazione prima di farci gli auguri di Buon Anno e tirare un po’ il fiato in vista della seconda parte della stagione .”

Spettacolo assicurato.



Al di la’ di quello che si vedra’ in campo , gli ingredienti che accompagnano la vigilia di questa partita fanno sì che lo spettacolo sia assicurato .

L’ultima partita del girone di andata, l’ultima partita dell’anno, la sfida tra le due prime della classe , tutti elementi che fanno salire l’attesa.

Il pronostico e’ molto difficile, le pantere hanno dimostrato di essere una squadra stellare in grado quest’anno di vincere tutto. Busto Arsizio ha colpito fino a questo momento per l’unita’, la forza del gruppo che anche domenica scorsa nella vittoria casalinga contro Filottrano ha dimostrato di saper rimanere unito nei momenti di difficolta’ .

Vincere per Busto Arsizio sarebbe un’iniezione di fiducia enorme e darebbe la consapevolezza che vincere lo scudetto e’ qualcosa di possibile.

Una vittoria delle pantere riproporrebbe la leadership indiscussa di Conegliano anche se la regular season e’ ancora lunga.

Sale l’attesa per il big match di Santo Stefano, certamente il Palaverde risponderà con il solito entusiasmo, potrebbe essere l’arma in piu’ per le pantere abituate al sostegno del proprio caloroso pubblico.

L’augurio di tutti e’ che lo spettacolo dell’attesa possa essere confermato in campo.