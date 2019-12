Pallavolo femminile A1, Scandicci tornata a grandi livelli dopo una prima parte di regular season non proprio esaltante.

La vittoria esterna di ieri per 0-3 contro Filottrano e’ stata la dimostrazione dei grandi progressi avuti dalla squadra di Marco Mencarelli che ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.

Un roster importante che sembra stia cominciando a dare i frutti sperati.

Non era facile la trasferta di Santo Stefano contro una Filottrano che anche nella partita contro Busto Arsizio aveva dimostrato, nonostante il 3-0 subito, di essere una squadra battagliera.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno controllato bene tutte le fasi del match e certamente si candidano come una delle protagoniste del girone di ritorno .

Conegliano sa bene che la vera Scandicci e’ questa che si e’ vista in Champions League e nella seconda parte di regular season , sono tanti i punti di differenza in classifica ma la squadra toscana sembra essere tornata sui livelli della scorsa stagione.

Avere in squadra giocatrici come Malinov, Bricio, Stevanovic alla lunga non può che fare la differenza.

Il 2020 sara’ un anno importante per questa societa’ che vuole provare a vincere qualcosa. Il potenziale c’e’ tutto, in panchina un grande allenatore di esperienza che può tirare fuori il meglio dalle proprie giocatrici.